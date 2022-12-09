"Убить столько гражданских, сколько возможно": в США сравнили российских военных с боевиками ИГИЛ

Необходимо проверить около 160 тысяч квадратных километров территории Украины на наличие мин. Госдеп США выделил $91,5 миллиона на помощь в разминировании.

Разминирование украинской территории будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны / УНИАН

Российские оккупационные войска минируют в Украине гражданские дома, детские игрушки и тела убитых. Это напоминает тактику боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом заявил представитель Государственного департамента США по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса 8 декабря, передает Голос Америки.

По его словам, разминирование украинской территории будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. На помощь в разминировании Украине Госдеп выделил $91,5 миллиона. Кроме того, США планируют усилить помощь с подготовкой украинских саперов и предоставлением дополнительного оборудования.

По словам Тирре, необходимо проверить около 160 тысяч квадратных километров территории Украины на наличие мин.

"Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить столько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома", – сказал представитель Госдепа США по делам Европы.

Как писал Главред, в Житомирской области произошла трагедия - на мине подорвался автомобиль местной лесной охраны. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесник этого же лесничества получил ранения.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска для минирования Херсонской области завезли боеприпасы 50-х годов прошлого столетия.

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