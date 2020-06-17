На игре "Динамо" фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда: фото

Фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда / скриншот из видео

В среду, 17 июня 2020 года, в Закарпатской области в рамках матча 1/2 финала Кубка Украины встретились местный Минай и киевское Динамо. Столичные футболисты одержали победу со счетом 0:2.

Об этом сообщает портал Tribuna.

Несмотря на то, что по причине коронавирусного карантина в Украине все футбольные матчи проводятся без зрителей, игру Миная и Динамо за забором стадиона смотрели десятки и десятки зрителей.

Более того, болельщики вывесили баннер противоречивого содержания ‒ в поддержку сотрудника полиции США Дерека Шовина, который во время задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда.

На баннере было написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина). Точно неизвестно, фанаты какого из двух клубов выступили в ходе матча в поддержку американского копа. Однако рядом другие болельщики держали еще один баннер ‒ но уже с надписью Минайцы.

Напомним, ранее агент тренера венгерского Ференцвароша Сергя Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в киевское Динамо.