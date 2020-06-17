УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На игре "Динамо" фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда: фото

17 июня 2020, 16:31

В кубковом полуфинале фанаты отличились неоднозначным поступком.

Баннер, Динамо
Фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда / скриншот из видео

В среду, 17 июня 2020 года, в Закарпатской области в рамках матча 1/2 финала Кубка Украины встретились местный Минай и киевское Динамо. Столичные футболисты одержали победу со счетом 0:2.

Об этом сообщает портал Tribuna.

Несмотря на то, что по причине коронавирусного карантина в Украине все футбольные матчи проводятся без зрителей, игру Миная и Динамо за забором стадиона смотрели десятки и десятки зрителей.

Более того, болельщики вывесили баннер противоречивого содержания ‒ в поддержку сотрудника полиции США Дерека Шовина, который во время задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда.

На баннере было написано #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина). Точно неизвестно, фанаты какого из двух клубов выступили в ходе матча в поддержку американского копа. Однако рядом другие болельщики держали еще один баннер ‒ но уже с надписью Минайцы.

Напомним, ранее агент тренера венгерского Ференцвароша Сергя Реброва Шандор Варга прокомментировал информацию о возможном возвращении своего клиента в киевское Динамо.

новости спорта новости Динамо Киев Кубок Украины Минай расизм фанаты
Сейчас вы просматриваете новость «На игре "Динамо" фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда: фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:31
На игре "Динамо" фанаты вывесили плакат в поддержку копа, убившего Джорджа Флойда: фото
16:30
Когда Киев покинет жара: синоптик назвала дату Видео
16:10
Tayanna в трусах и с "дождиком" на сосках удивила поклонников - фото
16:06
В Сеть случайно попала дата выхода PlayStation 5
15:55
В моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фото Фото
15:42
Домработница рассказала, что творится с Ефремовым на домашнем аресте
15:29
ВНО в Украине отменять не будут - Шмыгаль Видео
15:19
Украина открывает двери России и Беларуси: начинают работу пункты пропуска Видео
15:08
Шмыгаль отчитал Криклия и анонсировал изменения в работе транспорта и предприятий
14:48
"Люди просто на глазах умирают": после падения самолета в Одессе умер второй пилот Видео
14:28
Зеленский требует отмены ЗНО-2020: в Раде зарегистрировали законопроект
14:22
Карантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев дома Видео
14:16
Потураев возглавил комитет по вопросам информационной политики
13:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
13:35
В Одессе на гипермаркет рухнул самолет, есть жертва Видео
13:32
Как не заболеть раком: новые рекомендации
13:25
Погода в Украине на завтра: синоптик назвала "дождевого рекордсмена" Видео
13:22
У Зеленского назвали главное условие возвращения Донбасса в состав Украины
13:15
Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер Видео
12:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять