'Убийство или инсценировка': Жданов рассказал, была ли гибель Стремоусова случайностью

Жданов предполагает, что Стремоусова могли убить / Общественное, УНИАН

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов имеет две версии относительно недавней смерти гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова. По его словам, это могло быть как убийство, так и инсценировка. Об этом Жданов рассказал в эксклюзивном интервью Главреду.

"У меня две версии. Первая - а был ли вообще мальчик, то есть было ли убийство. Вполне предполагаю, что это была инсценировка. Тем более, Стремоусов понимал, к чему все идет", - рассказал Жданов.

Как отметил эксперт, если это было убийство, то в первую очередь в этом была заинтересована Российская Федерация. По его словам, именно через Стремоусова оккупационная власть могла прокручивать финансовые операции, связанные с Херсоном.

"Он там был главным гауляйтером, именно через него проходили те деньги, которые выделялись российским правительством для оккупационных властей. А так, концы в воду, зачистка хвостов – как угодно это можно назвать. Поэтому россиянам было выгоднее всего его убрать", - рассказал Жданов.

Также эксперт высказал предположение, что Стремоусов мог сам сымитировать свою смерть, чтобы не быть ликвидированным спецслужбами России. "Удастся ли ему долго бегать – трудно сказать", - добавил он.

Загадочная смерть Стремоусова

Российские пропагандисты 9 ноября заявили о смерти гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова. По данным некоторых пропагандистов, это произошло неподалеку Геническа.

Как сообщают росСМИ, виновником ДТП, в котором погиб заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр.

В сети заметили много странных моментов, связанных со смертью Стремоусова. Сообщается, что тело гауляйтера якобы "пропало" с места аварии уже через 15 минут после инцидента. Как и второе транспортное средство.

Позже в сети были опубликованы фото, на которых рядом с открытой водительской дверью видно размытое пятно (вероятно, скрывает тело). На снимках рядом с машиной стояла скорая. Но если Стремоусова увезли сразу, то не совсем понятно, что делали медики на трассе через несколько часов после ДТП.

Больше новостей о гауляйтере Стремоусове: