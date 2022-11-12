'Убийство или инсценировка': Жданов рассказал, была ли гибель Стремоусова случайностью

Жданов высказал предположение, что Стремоусов мог сам сымитировать свою смерть, чтобы не быть ликвидированным спецслужбами России.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов имеет две версии относительно недавней смерти гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова. По его словам, это могло быть как убийство, так и инсценировка. Об этом Жданов рассказал в эксклюзивном интервью Главреду.
"У меня две версии. Первая - а был ли вообще мальчик, то есть было ли убийство. Вполне предполагаю, что это была инсценировка. Тем более, Стремоусов понимал, к чему все идет", - рассказал Жданов.
Как отметил эксперт, если это было убийство, то в первую очередь в этом была заинтересована Российская Федерация. По его словам, именно через Стремоусова оккупационная власть могла прокручивать финансовые операции, связанные с Херсоном.
"Он там был главным гауляйтером, именно через него проходили те деньги, которые выделялись российским правительством для оккупационных властей. А так, концы в воду, зачистка хвостов – как угодно это можно назвать. Поэтому россиянам было выгоднее всего его убрать", - рассказал Жданов.
Также эксперт высказал предположение, что Стремоусов мог сам сымитировать свою смерть, чтобы не быть ликвидированным спецслужбами России. "Удастся ли ему долго бегать – трудно сказать", - добавил он.
Загадочная смерть Стремоусова
Российские пропагандисты 9 ноября заявили о смерти гауляйтера Херсонщины Кирилла Стремоусова. По данным некоторых пропагандистов, это произошло неподалеку Геническа.
Как сообщают росСМИ, виновником ДТП, в котором погиб заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, который совершил опасный маневр.
В сети заметили много странных моментов, связанных со смертью Стремоусова. Сообщается, что тело гауляйтера якобы "пропало" с места аварии уже через 15 минут после инцидента. Как и второе транспортное средство.
Позже в сети были опубликованы фото, на которых рядом с открытой водительской дверью видно размытое пятно (вероятно, скрывает тело). На снимках рядом с машиной стояла скорая. Но если Стремоусова увезли сразу, то не совсем понятно, что делали медики на трассе через несколько часов после ДТП.
Больше новостей о гауляйтере Стремоусове:
- Агитатор, православный фанатик и многодетный отец: биография Херсонского коллаборанта Стремоусова
- От авто остались одни колеса: появились фото с места ДТП, где погиб Стремоусов
- "Словесный понос": Ким высмеял запроданца Стремоусова относительно наступления на Николаев