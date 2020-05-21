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"Без арийской расы": подозреваемому в убийстве Шеремета изменили формулировку

21 мая 2020, 20:58

Как написал адвокат Андрея Антоненко (псевдоним - Riffmaster) Леонид Маслов написал о том, что его подзащитному изменили формулировку подозрения.

Антоненко
Андрей Антоненко (Riffmaster)  / УНИАН

Украинские правоохранители изменили формат подозрения фигурантам дела об убийстве летом 2016-го журналиста Павла Шеремета ‒ ветерану АТО и рок-музыканту Андрею Антоненко (псевдоним Riffmaster), а также врачу-педиатру Юлии Кузьменко.

Как написал адвокат Антоненко Леонид Маслов на собственной странице в социальной сети Facebook. Теперь его подопечному следствие вменяет не организацию, а исполнение убийства. Причем из формулировок обвинения убрали скандальные "величие арийской расы" и "ультранационалистические идеи". Следователи утверждают, что Андрей Антоненко выполнял заказ на убийство, который поступил к нему от "неустановленных лиц".

Читайте такжеУбийство Шеремета: суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь"Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя по ряду личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылка на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УКУ ‒ корыстный или заказной мотив). Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок", ‒ написал Маслов.

Кроме того, адвокат утверждает, что в ближайшую пятницу, 21 мая 2020 года, сторона обвинения должна официально объявить об окончании расследования и раскрыть все наличные сейчас доказательства.

Напомним, Павел Шеремет был убит утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинская правда Алене Притуле (в момент инцидента она в машине осутствовала). По предварительной версии событий, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Более чем через три года, 12 декабря 2019 года сотрудники полиции задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Главным мотивом всех подозреваемых следствие считало попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

новости Украины убийство Павел Шеремет Андрей Антоненко Юлия Кузьменко
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