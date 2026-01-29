Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных сотрудниками ТЦК и СП.

В Черкасской области напали на сотрудника ТЦК / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что известно:

В Черкасской области напали на сотрудника ТЦК и СП

Мужчина ударил ножом в шею военного

Раненым оказался военный с опытом боев на фронте

В Черкасской области мужчина напал на сотрудника ТЦК и ударил его ножом в шею. Об этом сообщается на странице Черкасского областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 28 января. Как утверждают в ТЦК, сотрудники проводили оповещение военнообязанных в Черкасской области. Один из мужчин был агрессивно настроен, подошел к военным и ударил одного из них ножом в шею. К счастью, нож не задел сонную артерию, пострадавшего госпитализировали. Самого же нападавшего удалось сразу задержать, его передали правоохранителям.

"Этот факт подлого нападения – очередное подтверждение того, насколько некоторые граждане поддались влиянию вражеской пропаганды, забыв, кто на самом деле является первопричиной этой войны на уничтожение нашего народа как нации, а страны – как государства", – подчеркнули в сообщении.

Что известно о пострадавшем

Пострадавшим оказался военный, который принимал активное участие в боях с начала полномасштабного вторжения. Он выполнял боевые задачи в Черниговской и Донецкой областях, где дважды был ранен.

Военный вместе с побратимами проник в тыл российских оккупантов, которые тогда располагались вблизи Ягодного в Черниговской области. Они уничтожили вражескую технику, ликвидировали оккупантов и вернули тела погибших украинских военных.

За боевые заслуги он даже был награжден орденом "За мужество". После возвращения с фронта он начал работать в РТЦК и СП.

Нападения на представителей ТЦК — последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце ноября в Одессе во время общения военнослужащих ТЦК и СП с гражданином, который находился в помещении центра, произошел взрыв неизвестного предмета, который был в его личных вещах. В результате детонации гражданин погиб на месте, а военнослужащий ТЦК и СП получил ранения.

Накануне в Полтавском областном ТЦК и СП сообщали, что во время сопровождения полицией к сборному пункту Кременчугского района военнообязанного гражданина, он достал пистолет, предварительно переоборудованный из травматического ТТ, и сделал несколько выстрелов.

Ранее, в августе текущего года в поселке Бугском на Николаевщине группа местных жителей, вооруженных битами и металлическими трубами, напала на военных, а также на представителя Национальной полиции, который сопровождал работников ТЦК.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

