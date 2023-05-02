"Ударили 40 раз за ночь": оккупанты усилили террор в ряде областей, в ВСУ объяснили причину

Российские оккупанты пытаются переключить внимание украинского населения на беду, которая непосредственно приходит в каждый дом.

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Оккупанты усилили террор в ряде областей, в ВСУ объяснили причину/ Минобороны РФ, скрин

Российские захватчики в последнее время усилили обстрелы прифронтовых регионов Украины. Так, в ночь на вторник, 2 апреля, оккупанты совершили около 40 обстрелов в южных областях Украины. Эта ночь прошла довольно тяжело.

Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она отмечает, что усилением обстрелов противник пытается компенсировать свои поражения на поле боя и запугать украинцев.

Гуменюк отметила, что российские оккупанты обстреливали, в частности, населенные пункты Херсонщины. В результате два человека получили ранения.

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"Это связано с тем, что враг не имеет никаких побед, никаких убедительных продвижений на востоке Украины. Нет вдоль линии фронта никаких успехов на южном направлении. Они не столько бьют в ответ, столько получают задачу переключить внимание украинского населения на беду, которая непосредственно приходит в каждый дом", – отмечает Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Также она рассказала, что российские захватчики готовятся обороняться от украинских военных на левобережье Херсонской области. Оккупанты обустраивают там оборонительные рубежи, враг пытается усилить вторую и третью полосу обороны.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по Умани Черкасской области. Одна из ракет ударила в многоэтажку – там был разрушен подъезд и вспыхнул пожар. В целом 23 человека погибли, из них шестеро – дети.

В ночь на 1 мая РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты атаковали комплексно – одновременно крылатыми ракетами и дронами. Всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15. Враг в ночь на 1 мая в частности атаковал Павлоград на Днепропетровщине. В результате вражеских обстрелов сообщалось о 25 раненых, среди них трое детей.

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечал, что российские оккупанты не могут сейчас ударить по Украине сотней ракет одновременно. Он объяснил, зачем недавно оккупанты подняли в воздух до десяти самолетов Ту-95 и несколько Ту-160, которые вместе могли бы нести до 100 ракет, но выпустили лишь до 20 ракет. По словам Свитана, таким образом российские оккупанты пытались запустить информационно-психологическую спецоперацию, чтобы рассредоточить украинскую систему ПВО и напугать украинцев.

Смотрите видео о том, что военный эксперт Роман Свитан рассказал о взрывах в Крыму:

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