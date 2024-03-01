Удары дронами и ракетами: названы главные цели РФ в оккупированном Крыму

Необходимо рассчитывать на возможность подлета самолетов при ударах крылатыми ракетами, говорит Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак рассказал о целях в Крыму / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Построенный оккупантами Крымский мост будет взорван и возможно уже в 2024 году, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

"Потому что это одна из важнейших задач", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов.

Говоря о возможности ударов по целям РФ в захваченном Крыму, эксперт говорит, что необходимо рассчитывать на возможность подлета самолетов при ударах крылатыми ракетами.

"Одно дело делать это с контролируемой территории и сначала уничтожать радары и средства ПВО противника, как это порой делалось во время операций в Крыму, совсем другое дело – когда эта возможность ограничена", - отметил военный аналитик.

Он убежден, что необходимо учитывать ту часть территории, которая контролируется врагом на юге Украины.

"Поэтому я и говорил о беспилотниках, которые можно было бы использовать с разных позиций и делать разные подлеты, например, в западной части Черного моря. Есть разные варианты, не хочу говорить обо всех, но такие возможности есть. А для этого – повторяю, как мантру – нужно повысить технологичность украинского войска всеми возможными способами", - добавил Бадрак.

Смотрите видео - чат с Валентином Бадраком в Главреде:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Удары по оккупантам в Крыму

Ранее сообщалось, что в Крыму прогремели взрывы: "прилетело" по базе РФ под Симферополем. Взрывы прогремели в районе Сак, Евпатории и Гвардейского, сообщается о работе на оккупированном Крымском полуострове систем ПВО российских войск.

Напомним, Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.

Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.

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