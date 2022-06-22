Угроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – Жданов

Лукашенко может сформировать 40-45 тысячный резерв войск в качестве наступательной группировки – Жданов / Коллаж Минобороны Беларуси, Главред

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проводит учения своих войск, которые завершатся 8 июля. Минск планирует мобилизовать 35 тысяч белорусов. С одной стороны Лукашенко продолжает спектакль с подготовкой, а с другой выполняет мероприятия, направленные на подготовку армии к войне. Он собирается увеличить резерв до 80 тысяч военных, что будет означать наличие резерва в 40-45 тысяч человек в качестве потенциальной наступательной группировки, угрожающей Украине. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что военные маневры на территории Беларуси будут идти до 8 июля. В Минске намерены мобилизовать 35 тысяч белорусов. Лукашенко продолжает делать вид подготовки к военным действиям.

Читайте такжеЕсли Беларусь нападет на Украину, ей не удастся реализовать главную цель Путина – Жданов"Временной промежуток, я думаю, несколько месяцев. С одной стороны, Лукашенко продолжает свою игру, что "мы готовимся, но еще не готовы". Кстати, он затеял такой долгоиграющий акт из своего спектакля – развертывание Вооруженных сил Беларуси и подготовка их к войне", - отметил эксперт.

По словам Жданов, после того, как пройдут учения, понадобится около двух месяцев, чтобы расставить воинский контингент по частям, вооружить и подготовить данный мобилизационный резерв к боевому применению. Что касается сроков, речь идет о конце сентября – начале октября.

Примечательно, несмотря на демонстративный характер действий Лукашенко, фактически он реально проводит мероприятия, направленные на подготовку своей армии к войне. Таким образом, происходит реальное развертывание войск.

"Т. е. мы с вами говорим примерно о конце сентября – начале октября. Единственное, что здесь, на мой взгляд, главное, – как бы он (Лукашенко) ни игрался и ни петлял, но он реально выполняет мероприятия по подготовке своей армии к войне, и мы не можем это игнорировать и сбрасывать со счетов. Он реально развертывает армию и может ее начать готовить", - считает эксперт.

Далее, полагает Жданов, 8 июля Лукашенко будет решать, что делать с мобилизованными лицами. Либо их отправят на полигон и начнется обучение, либо они поедут домой под заявления о завершении маневров.

Читайте такжеЛукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в Украине"Судя по тому, что он снимает технику с длительного хранения, я думаю, что продолжит обучение этого резерва, который они наберут, для их подготовки к войне. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как и спектакль продолжается, а с другой – выполняются реальные мероприятия по подготовке армии к войне", - отметил эксперт.

Также он добавил, что уровень угрозы для Украины становится выше, поскольку теперь у Лукашенко появится возможность выставить группировку около 40-45 тысяч человек.

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"Если раньше мы говорили о 20-25 тысячах военнослужащих, которых может выставить армия Беларуси при 45 тыс. военнослужащих вообще в Вооруженных силах Беларуси, то сегодня он хочет развернуть до 80 тысяч военных. Значит, у него резерв может увеличиться где-то до 40-45 тыс., которые он может выставить в качестве наступательной группировки", - подчеркнул Олег Жданов.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой обсудили риск военной интервенции Беларуси на территорию Украины. По словам чиновника, власти проведут проверку готовности в четырех областях.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июня объявил о том, что Минск якобы нанесет удар по Киеву со своей территории в том случае, если ВСУ, мол, пересекут границу с республикой, и якобы будут целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам Лукашенко, Беларусь якобы не собирается воевать с Украиной, однако проводит подготовку своих войск.

Заместитель министра обороны Беларуси Александр Жук сделал заявление, согласно которому Минск не собирается воевать с Украиной. Создание нового оперативного командования на украинском направлении он назвал, мол, "развитием государства".

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