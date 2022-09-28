Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане Путина

Угроза нападения со стороны Беларуси: оценка военного эксперта / Коллаж Минобороны Беларуси, Главред

Страна-агрессор может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину, сообщил в YouTube военный эксперт Олег Жданов.

"Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, хочет развернуть группировку войск в Беларуси. Единственный вопрос – чем они ее будут вооружать, потому что в Беларуси вряд ли хватит на такую группировку даже техники длительного хранения. А технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах, это его безопасность", – заявил он.

"Так что, я не исключаю, что Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину. Насколько это будет успешно и насколько это получится у Российской Федерации – посмотрим. Но пока ситуация такова, что белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под приём большого числа грузовых эшелонов", – добавил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

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