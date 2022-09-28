УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане Путина

28 сентября 2022, 23:10

Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, хочет развернуть группировку войск в Беларуси.

Жданов Беларусь
Угроза нападения со стороны Беларуси: оценка военного эксперта / Коллаж Минобороны Беларуси, Главред

Страна-агрессор может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину, сообщил в YouTube военный эксперт Олег Жданов.

"Вполне возможно, что Российская Федерация, рассчитывая призвать до конца года 500 тысяч мобилизованных, хочет развернуть группировку войск в Беларуси. Единственный вопрос – чем они ее будут вооружать, потому что в Беларуси вряд ли хватит на такую группировку даже техники длительного хранения. А технику из воинских частей Лукашенко не отдаст ни при каких обстоятельствах, это его безопасность", – заявил он.

"Так что, я не исключаю, что Россия может начать переброску мобилизованных в Беларусь и там попытаться сформировать наступательную группировку для повторного захода в Украину. Насколько это будет успешно и насколько это получится у Российской Федерации – посмотрим. Но пока ситуация такова, что белорусские железнодорожники готовят инфраструктуру под приём большого числа грузовых эшелонов", – добавил эксперт.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

Читайте также:

война в Украине Олег Жданов военная агрессия РФ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:35

5 женских имен, которые всю жизнь притягивают одни проблемы и беды

23:10

Угроза нападения с Беларуси: эксперт поведал о возможном коварном плане ПутинаВидео

22:35

Рискнет ли Путин применить ядерное оружие против Украины: ответ СНБОВидео

22:32

Чарльз III жестко наказал зазвездившихся Меган Маркл и принца Гарри после смерти ЕлизаветыВидео

22:20

Украина жестко ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории - ДаниловВидео

Реклама
22:03

На Харьковщине ликвидировали оккупанта из отряда "Боба Марли", который уничтожал МариупольВидео

22:02

"Скрыться и уехать": известный российский футболист в ужасе от полученной повестки в армиюВидео

21:14

Лютые дожди испоганят бабье лето в Украине: синоптики рассказали о погодном АрмагеддонеВидео

21:13

Рейтинг Путина начал стремительно падать после старта мобилизации - соцопросВидео

20:51

Как сделать, чтобы одежда пахла после стирки: 4 способа, как избавиться от неприятного запаха вещей

20:39

Мер Мелитополя озвучил реальную явку на псевдореферендумеВидео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ВСУ: США выделяют Украине военную помощь на $1,1 млрдВидео

20:33

Армия Украины будет освобождать Крым, но Крымский мост вряд ли удастся уничтожить – АрестовичВидео

20:30

Сколько Украина потеряла из-за войны: названа колоссальная суммаВидео

20:10

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

19:57

Бунт против мобилизации: в РФ женщины накинулись на чиновника со смелыми заявлениями

19:39

Бойцы ВСУ меткими ударами уничтожили два российских штурмовика Су-25 в Донецкой областиВидео

19:29

Нумерология чисел: какие события принесет число 2023 года

19:20

Остаётся только взорвать ядерную бомбу на территории Россиимнение

19:18

Гребут инвалидов и онкобольных: в Генштабе поведали об "успехах" мобилизации в РФ

Реклама
19:04

Оба газопровода Северного потока разрушены навсегда – СМИВидео

19:03

Гороскоп на завтра 29 сентября 2022: Близнецам – траты, Стрельцам – новая работа, Водолеям – опасностьВидео

18:55

Шольц пообещал Зеленскому: Германия не признает фейковые "референдумы" и поможет Украине оружиемВидео

18:49

Будет невероятно хрустящей и безумно вкусной: когда нужно квасить капусту - календарь на 2022 годВидео

18:05

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

17:55

Как правильно сортировать мусор и что запрещено выбрасывать: советы хозяйкам

17:53

ВСУ могут освободить Луганщину, как Харьковщину: Соловьев в истерике из-за наступления на ЛиманВидео

17:45

Устроят террор: астролог рассказала, как "референдумы" трагически повлияют на УкраинуВидео

17:31

"Подъехал близко к колонне": воин ВСУ одним залпом из "Града" уничтожил 54 единицы техники РФВидео

17:11

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

17:07

Она скажет спасибо: что нужно пить на ночь, чтобы очистить печень – топ-4 напитка

17:01

Катя Осадчая показала редкие фото со старшим сыном от первого брака

17:00

Оказался на фронте через 4 дня после повестки: ВСУ взяли в плен недавно мобилизованного бурятаВидео

16:48

"Присяга" под гимн РФ и перед большим портретом Путина: в Мелитополе оккупанты унизили пенсионеров

16:34

Хочет ударить по Киеву и Волыни: боец ВСУ заявил, что Путин готовится перебросить войска в БеларусьВидео

16:31

"В прекрасном здравии": сияющая Кабаева вышла в свет

16:16

Приметы на 29 сентября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в дом не впуститьВидео

16:11

Стирали одежду в реке и сидели без еды: россияне жалуются на "испытания" во время бегства из РФВидео

16:11

В прямой эфир телемарафона Единые новости ворвалась женщина в одних трусахВидео

16:06

Танкович прокомментировал действия коллег из "Дизель шоу", которые выступают в России

Реклама
15:52

Неопытные хозяйки используют не весь потенциал духовки: что можно в ней делать кроме выпечки

15:50

Госдума РФ 3 октября соберется на внеочередное заседание по аннексии захваченных территорий УкраиныВидео

15:43

Самый вкусный торт за 5 минут с изумительной начинкой: простой рецепт, от которого все будут в шокеВидео

15:40

Эксклюзив: звезда соцсетей кот Степан рассказал о возвращении в Украину и новичке в кошачьей семьеВидео

15:37

"И с пластинами в голове": "полуслепой" инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать всеВидео

15:16

Война закончится через 3,5 месяца после падения Луганска или Донецка - ПодолякВидео

15:12

Новые правила Голосу країни-12 на ТЕТ: какие изменения претерпит проект в условиях войныВидео

14:51

У Путина разразились "хотелками" оккупировать весь Донбасс после "референдумов"Видео

14:42

"Китай станет миротворцем": Небоженко рассказал, кому выгодно завершение войны в Украине

14:22

Воины ВСУ освободили поселок в 9 км от ЛиманаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять