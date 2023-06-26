Угроза подрыва оккупантами ЗАЭС: эксперт раскрыл сценарий военного ответа Запада

Катастрофа на ЗАЭС была бы глобальной, предупредил Игорь Эйдман.

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РФ может устроить теракт на ЗАЭС / Главред

Вероятный теракт РФ на захваченной Запорожской АЭС будет считаться ядерным терроризмом, заявил российский социолог, политолог, автор книг Игорь Эйдман.

"А ядерный терроризм по своим последствиям для террористов не менее масштабное преступление, чем применение ядерного оружия", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что до подрыва РФ Каховской ГЭС Запад уже задействовал доступные ему рычаги давления, однако дополнительная реакция возможна после того, как будут опубликованы какие-то официальные результаты расследования, где будет документально подтверждено, что это сделал Кремль.

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"Здесь несколько иная ситуация, потому что катастрофа на Каховской ГЭС страшная, но локальная. Катастрофа на ЗАЭС была бы глобальной, потому что радиоактивные осадки могли бы пролиться где угодно, в том числе и в странах НАТО, в той же Польше и даже Турции. Кстати, к вопросу о международной реакции, то Турции реагировала бы тоже очень жестко. Потому что хоть Турция и не совсем близко, но теоретически до нее также могли бы дойти радиоактивные осадки", — считает собеседник.

Эйдман добавил, что в ответ на подрыв Запорожской АЭС Запад вряд ли нанесет ядерный удар по РФ, но какие-то меры, в том числе и военного характера, были бы предприняты.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна-агрессор Россия хочет совершить подрыв Запорожской атомной электростанции. По его словам, целью таких действий Москвы может стать дестабилизация обстановки в стране, чтобы заставить Киев пойти на условия Путина относительно завершения войны.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что оккупанты России дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. По его словам, существует определенная угроза, поскольку россияне заминировали пруд-охладитель станции.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что разведка Украины получила информацию, согласно которой оккупант Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Сведения переданы странам-партнерам.

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