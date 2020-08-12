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Новый глава военной разведки рассказал, что угрожает Украине

12 августа 2020, 09:07

Недавно назначенный руководителем разведки Минобороны Кирилл Буданов в деталях рассказал, что именно угрожает Украине.

Буданов
Кирилл Буданов / сайт президента Украины

Военная разведка Украины в условиях современной войны должна учитывать специфику гибридных угроз и заранее выявлять их для минимизации негативных последствий для страны.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилла Буданова.

"Войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами. Нам надо учиться вычленять военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов", ‒ рассказал он.

По словам Буданова, круг глобальных рисков, с которым на данном этапе сталкивается любое государство, можно четко очертить.

"Глобальный мир, открытые границы, быстрый съем любой информации, множественные очаги недружественных намерений, резкий рост технических возможностей для инициирования тех или иных столкновений", ‒ подытожил офицер.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР Минобороны 5 августа 2020 года. На данной должности он сменил Василия Бурбу.

Владимир Зеленский новости Украины Полковник Буданов разведка
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