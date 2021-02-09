Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт

Аналитик спрогнозировал ОПЗЖ серьезные проблемы из-за ухода из эфира трех каналов / УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков спрогнозировал, что уход из эфира телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина катастрофически скажется на партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Политсила начнет терять "зомбированную" часть своих избирателей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник полагает, что эта часть электората станет менее приверженной и на будущих выборах вряд ли дойдет на участки.

"В целом отсутствие телеканалов в эфире скажется на ОПЗЖ катастрофически. Прежде всего потому, что они тут же начнут терять "зомбированную" часть своего электората…", – спрогнозировал Кочетков.