Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт

ОПЗЖ начнет терять некоторых избирателей, полагает аналитик.
Политический аналитик Александр Кочетков спрогнозировал, что уход из эфира телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина катастрофически скажется на партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
Политсила начнет терять "зомбированную" часть своих избирателей, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник полагает, что эта часть электората станет менее приверженной и на будущих выборах вряд ли дойдет на участки.
"В целом отсутствие телеканалов в эфире скажется на ОПЗЖ катастрофически. Прежде всего потому, что они тут же начнут терять "зомбированную" часть своего электората…", – спрогнозировал Кочетков.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- Народного избранника называют "кошельком" главы политсовета партии и кума российского лидера Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- Ограничительные меры против каналов ввели на пять лет, они в частности предусматривают блокирование и аннулирование лицензий.
Автор: Екатерина Присяжнюк