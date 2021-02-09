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Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт

9 февраля 2021, 11:21
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ОПЗЖ начнет терять некоторых избирателей, полагает аналитик.

Аналитик спрогнозировал Оппозиционной платформе – За жизнь серьезные проблемы из-за ухода из эфира трех каналов
Аналитик спрогнозировал ОПЗЖ серьезные проблемы из-за ухода из эфира трех каналов / УНИАН

Политический аналитик Александр Кочетков спрогнозировал, что уход из эфира телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Украина катастрофически скажется на партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Политсила начнет терять "зомбированную" часть своих избирателей, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник полагает, что эта часть электората станет менее приверженной и на будущих выборах вряд ли дойдет на участки.

"В целом отсутствие телеканалов в эфире скажется на ОПЗЖ катастрофически. Прежде всего потому, что они тут же начнут терять "зомбированную" часть своего электората…", – спрогнозировал Кочетков.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский в начале февраля ввел санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, которые принадлежат народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • Народного избранника называют "кошельком" главы политсовета партии и кума российского лидера Владимира Путина – Виктора Медведчука.
  • Ограничительные меры против каналов ввели на пять лет, они в частности предусматривают блокирование и аннулирование лицензий.

ZIK NewsOne Александр Кочетков 112 Украина
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