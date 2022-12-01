Украденный русскими енот Анатолий жестко грызанул за пальцы коллаборанта Сальдо

Енот Анатолий жестко грызанул за пальцы коллаборанта Сальдо / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Енот по кличке Анатолий, которого русские оккупанты самым наглым образом украли из контактного зоопарка в Херсоне, попытался отомстить местному коллаборанту Владимиру Сальдо − и чуть не отгрыз ему пальцы на одной из рук. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

В ролике видно, как коллаборант Сальдо попытался попиариться на Анатолии. Едва тот протянул руки, чтобы погладить зверя, как енот немедленно укусил его за пальцы.

К слову, оккупанты оперативно переименовали Анатолии. Но имя выбрали откровенно дурацкое − Херс. Плюс в ролике заметно, что бедолага-енот крайне измучен и раздражен, поскольку агрессоры постоянно возят его за собой повсюду −ради картинки для русских пропагандистов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты, убегая из временно оккупированного Херсона, украли детский паровозик. В него они загрузили другие украденные у украинцев вещи. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях. На кадрах видна колонна автобусов, между которыми на буксире транспортируется детский паровозик.

До того блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в Кремле так боялись гнева россиян из-за ухода оккупантов из Херсона, что начали говорить о возможном отходе войск еще месяцем ранее – чтобы потом это не стало шоком.

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