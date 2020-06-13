В МИД пояснили, как Украине удалось получить новый статус в НАТО

В ведомстве уточнили, что за позитивным результатом стоит кропотливая работа дипломатов.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря титаническим усилиям украинского дипломатического корпуса.
В Facebook чиновник сообщил, что для результата понадобились месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации и тактические договоренности.
"Проблема была в том, что решение НАТО надо было принимать консенсусом, а консенсуса не было и близко. От слова вообще. При этом Украина соответствовала критериям членства в этой программе, но стратегические политические соображения регионального характера (ну вы поняли) целого ряда членов НАТО удерживали их от предоставления нам заслуженного статуса", — пишет он.
Читайте такжеВице-премьер сделала важное уточнение по новому статусу Украины в НАТОПо словам министра, в успех затеи украинские дипломаты изначально не верили, однако трудились на благо страны, несмотря на негативные прогнозы. И упорная работа в итоге оказалась результативной.
"Мне даже сочувствовали, когда в прошлом году в указе президента Владимира Зеленского мне как вице-премьеру по евроатлантической интеграции была поставлена задача получить этот статус", — написал он.
Кулеба отметил, что статус Украине в НАТО предоставляли не публично, а по процедуре умолчания, поэтому до последних минут был риск, что Киев его может-таки не получить.
Украина и НАТО
Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.
Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.