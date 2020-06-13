В МИД пояснили, как Украине удалось получить новый статус в НАТО

Дмитрий Кулеба рассказал, как НАТО приняло решение по Украине / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО благодаря титаническим усилиям украинского дипломатического корпуса.

В Facebook чиновник сообщил, что для результата понадобились месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации и тактические договоренности.

"Проблема была в том, что решение НАТО надо было принимать консенсусом, а консенсуса не было и близко. От слова вообще. При этом Украина соответствовала критериям членства в этой программе, но стратегические политические соображения регионального характера (ну вы поняли) целого ряда членов НАТО удерживали их от предоставления нам заслуженного статуса", — пишет он.

Читайте такжеВице-премьер сделала важное уточнение по новому статусу Украины в НАТОПо словам министра, в успех затеи украинские дипломаты изначально не верили, однако трудились на благо страны, несмотря на негативные прогнозы. И упорная работа в итоге оказалась результативной.

"Мне даже сочувствовали, когда в прошлом году в указе президента Владимира Зеленского мне как вице-премьеру по евроатлантической интеграции была поставлена задача получить этот статус", — написал он.

Кулеба отметил, что статус Украине в НАТО предоставляли не публично, а по процедуре умолчания, поэтому до последних минут был риск, что Киев его может-таки не получить.

Украина и НАТО

Как ранее писал Главред, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.