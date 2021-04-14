Украина инициирует срочное заседание ТКГ по Донбассу

Арестович заявил о внеочередном заседании / Скриншот

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Как сообщается в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ 14 апреля, состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций.

В ходе заседания обсуждали комплекс дополнительных мер для обеспечения соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Наша сторона только что инициировала на уровне ноты внеочередное заседание подгруппы по безопасности для обсуждения механизма дополнительного контроля режима прекращения огня", - сказал спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, украинская делегация предлагает усилить роль ОБСЕ в этом вопросе.

Отмечается, что основной целью комплекса дополнительных мер должно стать совершенствование доказательной базы фиксации нарушений режима прекращения огня, что невозможно достичь без дополнительного допуска СММ ОБСЕ на подконтрольные территории.

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