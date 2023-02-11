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Украина может одолеть РФ до конца 2023-го или за 3-5 лет: Ходжес назвал главное условие быстрой победы

11 февраля 2023, 00:59
У США есть единственная "красная линия" в вопросе поддержки Украины – это присутствие "солдат на земле", говорит американский генерал.
Украинские военные, ВСУ, Бен Ходжес
Ходжес назвал главное условие быстрой победы Украины в войне/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Украина может одержать победу над страной-агрессором РФ до конца 2023 года, если Запад предоставит истребители. Без боевой авиации украинские военные также могут победить оккупантов на поле боя, но тогда это займет гораздо больше времени – от трех до пяти лет.

Для реализации второго сценария также потребуется поддержка Запада. Такое мнение высказал генерал в отставке, командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью DW.

"Чем быстрее мы предоставим им возможность достичь решающего результата, то скорее она (война – ред.) может закончиться", – отмечает Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что обеспокоенность западных стран подготовкой и совместимостью взлетно-посадочных полос не делает "невыполнимым" предоставление Украине возможности применять самолеты, которые может предоставить Запад.

Ходжес отмечает, что единственная "красная линия", которая может существовать для США в вопросе поддержки Украины – это присутствие "солдат на земле".

Возможность предоставления истребителей Украине

Напомним, Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайна. Сейчас такого вопроса на повестке дня нет. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

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