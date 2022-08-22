Украина на День Независимости может ударить по Крымскому мосту – майор резерва армии Израиля

Украина 24 августа может нанести удар по Крымскому мосту - израильский военный / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Армия Украины в День Независимости, 24 августа, может нанести удар по Крымскому мосту. Украинские войска также в дни государственных праздников могут и освободить какие-либо важные населенные пункты. Об этом заявил майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что в дни государственных праздников в Украине страна-агрессор может усилить ракетные обстрелы украинской территории, а Киев пойти на реализацию планов по Крымскому мосту.

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Согласно его предположению, Украина 24 августа может нанести удар по Крымскому мосту или же по другому важному объекту уже на территории России. Не исключено освобождение ВСУ в эти дни каких-либо важных населенных пунктов.

"Не только россияне, но и украинцы тоже любят [символические] даты. И поэтому я ожидаю в эти даты обострения ракетных обстрелов, прежде всего, территории Украины. Поэтому советую всем отпраздновать праздники дома на этот раз. Также Украина должна обострить ситуацию в эти дни. <...> Пожалуй, [может освободить какие-нибудь населенные пункты], возможен удар по Крымскому мосту или другому важному объекту на территории России или полуострова Крым", - подчеркнул Виктор Верцнер.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что Украина всерьез рассматривает возможность нанесения удара по Крымскому мосту. По словам чиновника, эстакада – незаконное сооружение и основная логистическая артерия российских войск, которую следует уничтожить.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак считает, что Крымский мост на данный момент не обязательно должен быть главной целью для ВСУ. В приоритете должны быть удары по военным аэродромам, скоплению техники, базам и арсеналам войск РФ воккупированном Крыму.

Советник главы ОП Подоляк также подчеркивал, что Украине нужно настаивает на том, чтобы Крымский мост был демонтирован. Как полагает Подоляк, россияне могут сами его снести, или же эстакада "устанет". Но лучше всего, если работу по мосту выполнят ВСУ, поскольку украинские войска знают, что делать.

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