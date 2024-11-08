Украина не пойдет на уступки РФ просто так: в СМИ объяснили, что будет делать Трамп

На саммите в Будапеште лидеры ЕС обсудили варианты поддержки Украины в случае сокращения помощи США после инаугурации Трампа.

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Трамп не вынудит Украину к уступкам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

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Трамп понимает, что для уступок со стороны Украины нужны шаги навстречу от России

На саммите в Будапеште лидеры ЕС обсудили усиление поддержки Украины, если США сократят помощь после инаугурации Трампа

Некоторые лидеры считают, что Европейская комиссия должна немедленно разработать четкий план поддержки Украины

Дональд Трамп понимает, что для достижения каких-либо уступок от Украины в пользу России необходимо также добиться определенных шагов навстречу со стороны Москвы. Лидеры ЕС размышляют об усилении помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро завершить войну в Украине, однако его позиция по поддержке Киева оставалась неоднозначной. Это вызвало волну беспокойства среди европейских лидеров. Лидеры стран ЕС на саммите в Будапеште в четверг обсуждали варианты поддержки Украины, если администрация Дональда Трампа решит сократить военную помощь.

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Однако, по словам высокопоставленного чиновника, Трамп не собирается резко менять тактику. Это становится очевидным после его первых телефонных разговоров с европейскими лидерами, которые состоялись сразу после победы на выборах.

Как сообщил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности, по крайней мере в одном из таких разговоров речь шла о видении Трампа относительно мирных переговоров в контексте войны в Украине. По его словам, Трамп "дал понять, что он осознает, что не может просто заставить Украину пойти на уступки Путину, не получив ничего взамен".

Среди европейских лидеров также разгорелась дискуссия о реальных возможностях ЕС обеспечить помощь Киеву. Некоторые из чиновников отметили, что нужно дождаться официальной инаугурации Трампа, чтобы понять его политику в отношении Украины. В то же время другие отметили, что "лидеры не имеют такой роскоши", и Европейская комиссия должна разработать четкий план действий на случай сокращения поддержки со стороны США.

"Коллеги очень хорошо понимают, что поддержка Украины - это укрепление нас самих. Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пошлем остальному миру, включая Китай", - отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Победа Трампа и политика в отношении Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 7 ноября Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Он набрал 277 голосов, а Харрис завоевала лишь 226 голосов.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите в Будапеште, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку Киева при президентстве Дональда Трампа. По словам Орбана, американцы планируют "выйти из этой войны".

Политолог Андрей Золотарев отметил, что во время своей кампании Дональд Трамп акцентировал на увеличении роли Европы в поддержке Украины и даже намекал на возможный выход США из НАТО. Однако Золотарев отметил, союзники предоставляли Украине в основном устаревшую технику, а Трамп, вероятно, будет подталкивать к поставке нового, дорогого вооружения.

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