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Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин AstraZeneca и Pfizer

8 января 2022, 19:37
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Украина в 2021 году получила более 11 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Вакцина AstraZeneca
У более 560 тысяч доз вакцины AztraZeneca истек срок годности - Минздрав / Reuters

Украина отдаст на утилизацию почти 600 000 доз вакцины против коронавируса AztraZeneca и Pfizer. У препарата англо-шведской компании истек срок годности, а немецко-американская вакцина стала непригодной из-за нарушения условий хранения. Всего государство в прошлом году получило более 11 миллионов вакцин против COVID-19.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения, у 561 729 доз вакцины AztraZeneca, которая была получена бесплатно в рамках гуманитарной помощи от других государств, истек срок годности. В связи с этим препараты передадут на утилизацию.

Читайте такжеЗеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинации"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - отметили в ведомстве.

Также указывается, что в июне сообщалось о возможном нарушении холодовой цепи хранения во время перевозки более 30 тысяч доз вакцины Pfizer. Препарат закупали за деньги госбюджета. Согласно результатам служебного расследования, партия была признана непригодной для использования.

Как подчеркнули в Минздраве, Украина в 2021 году получила более 3,6 млн доз вакцины от коронавируса в качестве гуманитарной помощи других государств, а также свыше 7,4 млн доз препаратов на основе глобального механизма COVAX.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабинет министров в сентябре прошлого года одобрил введение обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине для ряда групп. На первом этапе стали прививать работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений и сотрудников местных государственных администраций.

Позже Минздрав расширил список профессий, работникам которых нужно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Среди них оказались сотрудники сферы управления органов исполнительной власти, центров социальных услуг и работники предприятий критической инфраструктуры.

Далее Минздрав дополнил список организаций, сотрудникам которых следует вакцинироваться. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных отделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения и коммунальных предприятий.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подчеркивал, что в Украине пока не планируют вводить обязательную вакцинацию для всего населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 6 января заявил, что в Украине запускается бустерная вакцинация от COVID-19. По его словам, еще одна прививка должна улучшить защиту организма, в том числе и от нового штамма Омикрон.

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