Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

Майк Лефевер акцентировал внимание на том, что Западу нужно предоставить Украине всю необходимую помощь.

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Украина перехватит инициативу в войне против РФ / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Украина перехватит инициативу в войне с РФ. Для этого Западу нужно предоставить Украине всю необходимую помощь. Об этом заявил вице-адмирал США в отставке Майк Лефевер, сообщает РБК-Украина.

Он отметил решительность и стойкость украинцев. Лефевер уверен, что Украина сможет перехватить инициативу.

"И поэтому я думаю, что предоставление Украине этого пакета помощи так важно, чтобы у нее была хотя бы возможность и средства, чтобы продолжать бой. За последние два года мы увидели твердость украинцев, но это утомительно, долгая война очень утомительна. Поэтому важно иметь возможность предоставить им (украинцам — ред.) необходимые ресурсы, чтобы создать условия, при которых они могут бороться", — подчеркнул вице-адмирал США.

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Помощь Украине от США - последние новости

Ранее сообщалось, что в США опубликовали законопроект о помощи. Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После этого появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд. Американский президент Джо Байден поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал решительное заявление. Он отметил, что помощь Украине критически важна. На мировой арене наступило критическое время, агрессор Россия способна атаковать союзников по НАТО, сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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