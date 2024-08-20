Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

Одна из целей операции на Курщине - изменить настроение партнеров. Частично она достигнута. Но переходной чертой станет разрешение бить по РФ западным оружием.

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Операция на Курщине может дать серьезные плоды, отмечает Сунгуровский/ коллаж: Главред, фото: Главред, 4 отдельная танковая бригада

Операция Украины в Курской области не коренным образом, но уже изменила настроения западных партнеров.

В результате таких действий украинской стороны среди западных партнеров уже испарились те панические настроения, которые были раньше, и все сразу заговорили, что Украина еще и наступать умеет. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду.

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"Те панические настроения, которые были до того, испарились, а все сразу заговорили о том, что Украина не только отступать, но еще и наступать умеет. Мол, давайте дадим ей больше вооружений и она покажет России кузькину мать. То есть бравурные настроения уже пошли", - отметил он.

По словам Сунгуровского, в принципе, это и была одна из целей - изменить настроение наших партнеров, и хотя бы частично мы уже этого достигли.

"Почему частично, потому что до сих пор не получили разрешение на применение дальнобойного оружия. И это будет переходной чертой", - добавил он.

Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в The Times отмечали, что РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции. Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.

Напомним, ВСУ продвинулись в Курской области и вошли в несколько населенных пунктов. Защитники Украины движутся вперед во время операции на Курщине, им удалось войти в несколько населенных пунктов.

Также ранее американский сенатор Марк Келли заявил, что операция на Курщине может изменить ход войны. Перед тем, как Украина начала операцию в Курской области, война в значительной степени находилась в тупике.

Ранее также стало известно, что РФ перебросила в Курскую область 5 тысяч российских военных из Украины. Во время следующих этапов боев на Курщине российским военным придется увеличивать свою численность и свои материальные средства в этом районе.

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