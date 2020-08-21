Украина разделилась пополам в вопросе "особого статуса" Донбассу: новый опрос

Украина разделилась пополам в вопросах особого статуса Донбасса / Фото УНИАН

Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова, которые были обнародованы во время пресс-конференции 21 августа в Киеве.

Вариант ответа "безусловно поддерживаю, закон нужен как можно скорее для установления мира" выбрали 26,7% респондентов по всей стране.

26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса, 15,5% согласны на него в случае восстановления в регионе действия Конституции и законов Украины, еще 9,2% поддерживают особый порядок местного самоуправления в случае введения на Донбасс миротворцев.

Сторонников введения "особого статуса" больше всего среди избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 59,2%.

Среди сторонников "Слуги народа" этот показатель более чем вдвое ниже - 22,4%, среди сторонников "Батькивщины" - 17,5%.

Наименьшие показатели среди сторонников "Европейской солидарности" (10,6%) и "Голоса" (10%).

Против особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО наиболее активно выступает электорат "Евросолидарности" - 50,4% их избирателей считают такие законодательные изменения неприемлемыми, далее идут сторонники ВО "Батькивщина" - 35,8%, "Слуги народа" - 27,6%, "Голоса" - 22,6% и ОПЗЖ - 6,9%.

Свежие данные опроса / скриншот dif.org.ua

Исследование проводил Фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Эксперты опросили 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, которая репрезентует взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте такжеЭлекторальные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партийНапомним, ранее сообщалось, понятие "особого статуса" Донбасса внесено в ряд документов, которые были приняты в процессе переговоров Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Такую формулировку нужно заменить на "особый режим административного управления".

Об этом заявил председатель делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала Дом.

По словам политика, понятие особого статуса не является корректным, поэтому украинская сторона будет настаивать на смене формулировки на особый режим административного управления.