Украина в случае прямой войны устроит России новый Афганистан - Арестович

Алексей ​​Арестович / УНИАН

Власти Украины в случае прямой российской военной агрессии организуют наступление и устроят Кремлю новый Афганистан.

Такое мнение в интервью Politeka высказал Алексей Арестович ‒ советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. "Мы бы отлупили их, да еще пошли бы в контрнаступление. Чего нам сдерживаться-то", ‒ сказал он в ответ на вопрос, какой срок сумеют продержаться бойцы и офицеры ВСУ в случае наступления российской армии.

Арестович добавил, что Украина для российской стороны стала бы "Афганистаном, но только покруче", поскольку в распоряжении ВСУ имеется полный комплекс современных вооружений.

"Мы, вообще, единственная страна в мире, которая применила и применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации. И, как видите, от этого [...] ничего страшного не произошло", ‒ заявил он.

По словам Арестовича, украинская армия уже выпустила по российским военным на Донбассе "больше ста самых крутых ракет" из своих оперативно-тактических комплексов. Он заявил, что многие из них попали в цель, что и привело к серьезным последствиям для россиян.

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