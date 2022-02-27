Украина выпускает находящихся под стражей бойцов для защиты страны

Заключенных будут выпускать из тюрьмы для защиты страны / obozrevatel.com

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина выпускает находящихся под стражей бойцов точечно – тех, кто будет защищать государство и не использовать оружие против своего населения, пишет Интерфакс.

Об этом она рассказала в воскресенье, 27 февраля, в эфире телеканала "Украина 24", комментируя информацию о том, что много бойцов, которые были осуждены за разные преступления, сейчас отпущены из-под стражи и пополнили ряды теробороны.

"Информация правильная частично. Потому что мы точечно выпускаем тех, кто способен охранять и защищать государство – не тех людей, которые возьмут оружие и пойдут потом против населения. Мы понимаем, что и по справедливости, и по юридическим последствиям у нас все будет правильно и законно, поэтому точечно", - сказала Венедиктова.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко описал последствия для Украины в случае отказа от переговоров. "Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, - пусть принимают решение, садятся за стол", - отметил Лукашенко, тем самым фактически приняв сторону РФ и назвав происходящее в Украине "конфликтом на стадии возгорания".

Более того, Лукашенко призвал власти Украины сдаться, мотивируя это тем, что "страна-победитель просто разговаривать ни с кем не станет".

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