Украина закупила вакцину от несуществующей эпидемии на 30 миллионов

Прокуратура разоблачила незаконную схему закупок.
В Украине закупили вакцину от эпидемии ящура, которой на самом деле не было. Бюджет государства потерял десятки миллионов.
Закупки препаратов два года назад проводили экс-чиновники Госпотребслужбы, рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Как установило досудебное расследование, должностные лица Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей были в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин. Они разработали и реализовали незаконную схему закупки по завышенной стоимости вакцины против ящура.
Материалы следствия свидетельствуют о том, что закупленная на деньги государства вакцина не была зарегистрирована в Украине. Таким образом, ее не смогли бы использовать даже если бы в Украине была эпидемия. Теперь она подлежит утилизации.
Читайте такжеБустерная COVID-вакцинация стартует после прививки 60% украинцев - Ляшко"Согласно выводу экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины составляет около 30 млн гривен", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения. Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы. По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы.
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