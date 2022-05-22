"Украинцев бросают на украинцев": Арестович назвал потери среди мобилизованных в "ЛДНР"

Арестович назвал потери среди мобилизированных в "ЛДНР" / скриншот

Мобилизованным из оккупированного Донбасса дают 2-3 суток на сборы и в бой. Потери в "ЛДНР" достигают уже 17 тысяч человек.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что попав на фронт, они часто не знают своих соседей справа или слева и при этом стреляют.

"Согласно некоторым данным, которые раньше озвучивались, 17 тысяч человек погибли. Это те, кого смогли забрать с поля боя, ведь далеко не всех еще забирают", – отметил Алексей Арестович.

Он объяснил это тем, что мобилизованным практически не оказывают медицинскую помощь. Их просто бросают на месте, и они погибают от ранений.

"Украинцев бросают на украинцев. Заставляют прореживать друг друга, сохраняя свои войска. При этом совсем не щадя и не учитывая ничего", – добавил советник главы Офиса Президента.

Согласно информации, на оккупированных территориях Донбасса сейчас готовятся ко второй волне мобилизации.

Читайте такжеРоссийские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию и готовят мощное наступление - Генштаб"Всех, кто остался, будут ловить и тянуть – это страшная трагедия. Не стрелять не можем, они ведь военнослужащие армии-врага с автоматами в руках идут на нас", – объяснил Алексей Арестович.

Он рассказал, что мобилизованные не могут сдаться в плен или откосить. Ведь их ставят в очень жесткие условия – расстреливают.

Напомним, ранее женщины приходили с пикетами к военкоматам. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия.

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