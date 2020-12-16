Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос

Украинцы назвали главные события 2020 года / УНИАН

Главным политическим событием уходящего года в Украине граждане назвали местные выборы - во время опроса о них вспомнило 33% респондентов. Большинство тех, кто назвал это событие (54%), считают его позитивным, и лишь 11% - отрицательным.

Об этом свидетельствуют данные опрос Центра Разумкова. Кроме того 23% назвали эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия - карантин, локдаун. Почти все респонденты - 95% - трактуют это событие как отрицательное.

4,5% опрошенных упомянули решение Конституционного суду об отмене антикоррупционных законов,

3% - принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, 3% - перемирие на Донбассе,

2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения, 2% - повышение цен на газ и коммунальных тарифов,

2% - освобождение пленных,

1% - войну на Донбассе.

Каждое из остальных событий называлось менее чем 1% опрошенных. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов.

Главными политическими событиями 2020 году в мире были названы:

выборы в США (29%)

эпидемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия (27,5%).

Половина (49,5%) тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают его позитивным, и лишь 9% - негативных, 96% тех, кто назвал главным событием эпидемию COVID-19, трактуют его как негативное.

Еще 10% респондентов назвали выборы в Беларуси, 5% - войну в Нагорном Карабахе, 2% - мировой экономический кризис, 1,5% - создание вакцины от COVID-19.

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Ни одного события не смогли назвать 18% (в конце прошлого года ни одного значимого события в мире в 2019 году не могли припомнить 51% респондентов).