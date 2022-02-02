Украинцы считают себя несчастной нацией: какое место заняла страна в рейтинге

57% населения мира довольны жизнью, лишь 13% ей не удовлетворены и еще 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.
В Индексе счастья Украина (+20%) занимает 38 место из 44-х - таким образом, украинцы попали в топ-10 самых несчастливых наций мира.
По данным международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд Демократические инициативы и КМИС, 57% населения мира довольны жизнью, лишь 13% ей не удовлетворены и еще 28% не испытывают ни удовольствия, ни неудовольствия.
Самыми счастливыми себя ощущают жители:
- Колумбии (+79%),
- Казахстана (+76%),
- Албании (+74%),
- Эквадора (+73%)
- Малайзии (+73%).
Как и в предыдущих опросах Gallup, население Латинской Америки, Африки и Восточной Азии чувствует себя самое счастливое из всех стран мира, тогда как жители Европы, Ближнего Востока и России чувствуют себя более несчастными.
Ранее Главред писал о том, что почти половина украинцев - более 42% - заявила, что не хочет переезжать на постоянное место жительства за границу. Около 11% граждан Украины не против эмигрировать. По данным социологов, 42,4% участников опроса не хотят покидать Украину. Еще 20,3% украинцев выбрали вариант "Скорее нет" на вопрос о возможной эмиграции.
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