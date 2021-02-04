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Украинцы заработают на взяточниках: одобрено создание Портала обличителей коррупции

4 февраля 2021, 14:56

Рада приняла закон о создании Единого портала сообщений обличителей коррупции.

коррупция, взятка
В Украине создают Единый портал сообщений обличителей коррупции / og.com.ua

В четверг, 4 февраля, Верховная Рада Украины приняла закон о создании Единого портала сообщений обличителей коррупции.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" (№3450) поддержали 253 народных депутата в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте Рады.

Что такое Единый портал сообщений обличителей

Одобренный народными избранниками закон предусматривает организацию Единого портала сообщений обличителей. и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Отмечается, что Единый портал сообщений обличителей гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также доступ обличителей к информации о состоянии и результатах рассмотрения таких сообщений, и является официальным внутренним источником информации о лицах, имеющих статус обличителей.

Читайте также"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджетеДержателем и ответственным за администрирование Единого портала сообщений обличителей станет Национальное агентство, которое будет определять порядок ведения Единого портала сообщений обличителей.

Сколько можно заработать на обличении коррупционеров

Законом предусмотрено, что размер вознаграждения обличителей составит 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда.

В качестве вознаграждения также будут использоваться взыскания в доход государства (в порядке конфискации, специальной конфискации) денег, ценностей и иного имущества или денежной суммы, соответствующей стоимости такого имущества.

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Как отправить сообщение о коррупции

Согласно закону, подача сообщений через внутренние каналы сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений осуществляется через открытый для круглосуточного доступа Единый портал сообщений и специальные телефонные линии.

Законом предусматривается, что сообщение о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений может происходить:

  • анонимно;
  • передаваться в бумажной, электронной форме;
  • осуществляться на личном приеме;
  • через специальную телефонную линию.

При этом сообщающим лицам гарантируется соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также внесение этой информации в Единый портал сообщений обличителей уполномоченными на это лицами соответствующих субъектов не позднее следующего рабочего дня с момента его получения.

Создание Единого портала сообщений обличителей: о чем поспорили нардепы

При рассмотрении законопроекта во втором чтении народный депутат Сергей Власенко (фракция Батькивщина) внес ряд поправок, которые не допускали, чтобы обличитель был анонимом. Он отметил, что аноним - это не обличитель, а "стукач времен Сталина".

Читайте такжеПочему повальная коррупция в Украине неискоренимаВ то же время заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, которая докладывала законопроект, отметила, что в проекте закона необходимо оставить положение о возможности анонимного сообщения о коррупционном преступлении, учитывая, что он в таком случае будет терять право на защиту и на вознаграждение. Одну из поправок о недопустимости анонимности депутаты поддержали, но по всему тексту законопроекта все же осталась норма о возможности не называть свои данные, сообщая о факте коррупции.

Закон об обличителях коррупции

  • Напомним, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции.
  • Законом предусмотрено, что право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета которого или нанесенный государству ущерб от которого в 5 тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Речь идет о взятках на сумму более 10 млн грн.
  • Размер вознаграждения обличителя составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера нанесенного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Он не может превышать 3 тысяч минимальных зарплат.
  • Обличители и члены их семей должны находиться под защитой государства - им может быть предоставлена охрана.
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