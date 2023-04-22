Украине нужно в 10 раз больше военной помощи: в МИД дали "рецепт" завершения войны

Объем военной помощи союзников Украине пока недостаточен, подчеркнул Андрей Мельник.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-nuzhno-v-10-raz-bolshe-voennoy-pomoshchi-v-mid-dali-recept-zaversheniya-voyny-10465222.html Ссылка скопирована

Андрей Мельник рассказал, что нужно для завершения войны / germany.mfa.gov.ua, 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Для завершения войны Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников до сих пор, заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – написал Мельник в своем Twitter.

Он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия Украине.

видео дня

Андрей Мельник назвал путь к завершению войны / @MelnykAndrij

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что силы обороны Украины освободят оккупированный Крым.

Согласно данным разведчиков, на полуострове существенно поменялись настроения. После преступление оккупантов РФ в ходе полномасштабной войны даже те, кто был на стороне Кремля, изменили свое мнение.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

Больше новостей: