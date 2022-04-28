Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге: нет полусотни россиян и 14 машин

Украинская армия зрелищно уничтожила склады россиян на Юге / коллаж фото УНИАН

Бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на южном направлении. Об этом сообщают на своей странице в Facebook представители оперативного командования "Юг".

Вражеские склады боеприпасов уничтожили двойным попаданием. Эти расположения русской армии были в районе Молодецкого и Великой Александровки.

В общей сложности Россия на Юге за среду, 27 апреля, потеряла 49 военных. Среди 14 единиц техники были:

шесть бронированных военных машин;

три военных автомобиля;

три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения.

Также бойцам ВСУ в том направлении удалось ликвидировать около полусотни российских военных и 14 единиц военной техники.

Читайте такжеМинус квоты и пошлины на экспорт: Евросоюз на год откроет свою экономику для Украины – Зеленский

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская разведка делится оперативной информацией с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро перемещать собственные системы ПВО.

Об этом сообщают журналисты телеканала NBC News со ссылкой на свои неназванные источники среди действующих и бывших чиновников в американских властях.

Другие новости: