"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте - трогательные снимки

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото instagram.com/emerald.evgeniya

Украинская защитница, снайперша с позывным "Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж. Ее избранник - Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне.

Военные поженились 14 октября - в День защитников и защитниц. В этот же день у Евгения был день рождения. Свадьбу сыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

"Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой, и нас расписал генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла! Это особый день – очень много праздников. Хочу поздравить всех защитников и защитниц. Слава Героям! Также я поздравляю своего любимого, потому что сегодня у него день рождения. Теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы", — написала Евгения в Instagram и опубликовала фото.

Евгения Эмеральд кончила военную кафедру при университете, в котором получала юридическое образование. После выпуска получила звание младшего лейтенанта, офицера запаса. На войну ушла 6,5 месяцев назад.

Недавно Евгения вернулась в Киев из зоны боевых действий, причиной тому стала беременность. Сейчас она продолжает свою службу в полку "Киев".

Как сообщал Главред, экс-депутат парламента Норвегии Сандра Андерсен Эйра приехала в Украину, чтобы сражаться с российскими оккупантами. Девушка защищает Украину, потому что взять в руки оружие ее побудил моральный долг.

Бывший пехотинец Королевского английского полка Си Си Джей Дартон прибыл в Украину, чтобы помочь украинским защитникам с разминированием на линии фронта. У ВСУ не хватает людей для работы в этой области, поэтому Дартон и пришел на помощь. Свою работу он воспринимает как "опасную игру".

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