Украинские воины сожгли из гранатомета дотла "панцирник" оккупантов: в Сеть выложили "жаркое" видео

Украинские воины сожгли дотла "панцирник" оккупантов/ ua.depositphotos.com и ЗСУ

Украинские воины уничтожили еще одну единицу ("панцирник") бронетехники оккупантами точными выстрелами из нового противотанкового гранатомета АТ-4 (производство ‒ Швеция). Такой видеоролик был опубликован на Telegram-канале "Управления стратегических коммуникаций ВСУ".

"Несколько выстрелов из шведского гранатомета АТ4 – и российские кафиры захотели куда-то уходить. Хотя, правильнее будет сказать, что они ушли в едином правильном направлении", – подписали видео в ВСУ.

Справка. Гранатомет АТ4 оснащен 84-миллиметровыми неуправляемыми реактивными переносными однозарядными безоткатными противотанковыми средствами производства корпорации Saab Bofors Dynamics (Швеция). Гранатомет может управляться одним солдатом и, в зависимости от модели боеприпаса, имеет дальность стрельбы от 200 до 600 метров. АТ4 способен пробивать броню толщиной до 460 миллиметров.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 15-летний школьник Андрей Покраса помог украинской армии уничтожить большую колонну русских оккупантов, которая наступала на Киев в конце февраля нынешнего года.

Покраса запустил свой дрон в поле возле своего дома и обнаружил российскую колонну по Житомирской трассе – неподалеку от села Березовка (40 километров от Киева). Его отец быстро передал координаты в тероборону. А украинская артиллерия уничтожила колонну.

До того пресс-служба Сухопутных войск ВСУ обнародовала видео, на котором артиллеристы Вооруженных сил Украины совместно с аэроразведчиками разоблачили вражеский склад боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Град".

Как заметно в ролике, ВСУ нанесли удары по складу, после чего там, очевидно, начал детонировать боекомплект. Затем произошел сильный взрыв.

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