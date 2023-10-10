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Украинский офицер-предатель сбежал в РФ: в ГПСУ раскрыли неожиданные детали

Алексей Тесля
10 октября 2023, 13:25 обновлено 10 октября, 13:25
Пограничник Руслан Сыровой в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией и приехал в РФ.
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Руслан Сыровой сбежал в Россию / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали информацию о том, что старший лейтенант ГПСУ Руслан Сыровой сбежал в Россию.

По словам спикера ГПСУ полковника Андрея Демченко, никакими секретными данными предатель не обладал. В комментарии УП он уточнил, что в одном из подразделений Мукачевского пограничного отряда обнаружили, что офицер не прибыл на место службы.

По словам спикера ГПСУ, Сыровой с июня 2023 года занимал должность, связанную с мониторингом обстановки на государственной границе в отделении инспекторов пограничной службы.

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Однако недавно появилась информация, что пограничник в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией и приехал в Россию.

"Стоит отметить, что в соответствии с задачами, которые он выполнял на различных должностях в пограничном ведомстве, военнослужащий не имел доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом, также не выполнял задачи по администрированию информационных систем или цифровой инфраструктуры или узлов связи, что могло бы повлиять на безопасность данных", – пояснил Демченко.

При этом он исключил утечка секретной информации через Сырового и уточнил, что предатель не имел необходимого доступа к секретам.

"Российские пропагандисты забыли указать, что и в 2014, и в 2022 годах, участвуя в боевых действиях, он вместе с другими пограничниками вел огонь по оккупантам, и на своем счету имеет не одного уничтоженного захватчика", - добавил Демченко.

Добавим, что под процессуальным руководством органов прокуратуры сейчас Сыровому заочно объявлено о подозрении по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения. Также ему готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Ранее сообщалось, что в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину. Российские спецслужбы получили приказ убить летчика Максима Кузьминова, который в августе угнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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ГПСУ война России и Украины
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