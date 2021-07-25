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Украину лишили гарантий: журналист объяснил, как Байден развязал руки Путину

25 июля 2021, 02:16
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Соглашение США и ФРГ для Украины несет колоссальные риски, уверен Иван Яковина.

байден
Джо Байден / Getty

Слова президента США Джо Байдена о том, что газопровод Северный поток-2 уже было поздно останавливать, не имеют под собой никаких оснований.

Как подчеркнул журналист Иван Яковина на телеканале Украина 24, у американских парламентариев есть огромная сейчас претензия к тексту соглашения между США и Германией.

"Потому что в нем нет никаких жестких гарантий для Украины и ее безопасности – экономической и военной. Более того, для Украины это соглашение несет колоссальные риски – как экономические, так и в сфере безопасности", - говорит он.

Журналист отметил, что с запуском Северного потока-2 у Владимира Путина будут полностью развязаны руки для реализации той стратегии, которую он недавно описал в своей статье.

"В этой статье фактически содержится обещание ликвидировать украинскую государственность любыми способами, в первую очередь военными и экономическими. Поэтому, развязывая сейчас руки Путину, Байден совершает колоссальную ошибку", - добавил Якоаина.

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Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о разногласиях Киева и Берлина по ряду вопросов. Политик считает, что судьба стратегически опасного для украинского государства газопровода Северный поток-2 будет решаться на переговорах Байдена и Меркель в Берлине.

По его словам, Киев устроит вариант, при котором Украине в обмен на запуск СП-2 будет гарантировано газоснабжение на 10-15 лет.

Конфликтолог-международник Григорий Перепелица считает, что Запад принял решение договариваться с Россией в ущерб своим ценностям и интересам Украины. По его мнению, Германия фактически поддерживает Северный поток-2 и легализацию "ЛДНР" в политико-правовом поле Украины путем имплементации "формулы Штайнмайера".

новости США Джо Байден Иван Яковина новости Украины
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