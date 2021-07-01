Украинцы стремительно теряют свои сбережения: на что тратят деньги

Расходы украинцев стремительно растут / УНИАН

В первом квартале нынешнего года граждане нашей страны больше всего денег потратили на товары и услуги - 948,7 млрд грн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, граждане сократили свои сбережения - на более чем 83 млрд грн, пишет УНН со ссылкой на данные Госстата.

Расходы украинцев в январе-марте этого года достигли почти 1,07 тлрн грн. При этом наблюдалось уменьшение сбережений - на 83,4 млрд грн (против -61,1 млрд грн в I квартале 2020 года).

Расходы на приобретение товаров и услуг составили 96,5% (против 93% в I квартале 2020 года) от всей суммы расходов и сбережений, или 88,9% всех расходов.

Прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах составил 3,4 млрд грн (только 15,1% от прошлогоднего показателя за такой же период). Сбережения в иностранной валюте - 11,6 млрд грн, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В то же время доходы в первом квартале 2021 года достигли 983,6 млрд грн, что на 11,2% больше, чем в соответствующий период 2020 года. Из них зарплата составила почти половину (48,4%) всех доходов, или 475,7 млрд грн, прибыль и смешанный доход - еще 15,4%, или 151,5 млрд грн. При этом значительной являеется и доля соцпособий - 17,45%, или 171,6 млрд грн.

Располагаемый доход в январе-марте этого года составил 748,1 млрд грн. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 18 010 грн.

При этом темпы роста реальных доходов украинцев упали практически до нуля. Так, реальные располагаемые доходы (с учетом ценового фактора) в первом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 1%. Это значительное сокращение против четвертого квартала 2020 года (5,8%).

Отметим, располагаемый доход - это доходы населения за вычетом налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением на потребление и сбережения.

Зарплаты в Украине: