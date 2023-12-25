Украине грозит дефицит солдат, но не из-за демобилизации - полковник СБУ

Все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас, подчеркнул Костенко.

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Мобилизация будет основным механизмом набора военных, отметил Костенко / Коллаж Главреда, фото: УНИАН

В Украине может появиться проблема с дефицитом военнослужащих, если нынешняя система мобилизации не изменится. Это не связано с процедурой демобилизации, рассказал в интервью Укринформ полковник СБУ, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Костенко подчеркнул, что мобилизация должна быть справедливой - "все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или быть готовыми сделать это при необходимости".

Среди прочего, Костенко не исключил повестки с вызовом на службу через год, чтобы человек смог подготовиться.

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"Сейчас служат столько-то граждан, а через три года на их места приходят другие. Постепенно всех надо будет менять. Если мы так сделаем, каждый человек будет знать график своей службы. Как вариант, можно даже повестки присылать с указанной датой призыва, например, через год. Тогда человек будет четко понимать, когда вступит на военную службу, готовиться к этому", - отметил депутат.

По словам Костенко, 400-500 тысяч человек, которых Генштаб предлагает мобилизовать, нужны для того, чтобы пополнить санитарные потери ВСУ на протяжении года.

Отдельно Костенко добавил, что не считает, что внедренный Минобороны рекрутинг сможет дать "относительно эффективное количество военных", поэтому мобилизация будет "все равно основным механизмом".

Мобилизация в Украине

В "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Ранее об этом говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

В то же время парламентарии намекнули на подготовку законопроекта, который бы позволял мобилизовать граждан Украины призывного возраста, которые сбежали или находятся за границей.

Кроме того, в Командовании Сухопутных сил сообщили о расширении категорий граждан для мобилизации:

граждане, которые ранее были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на воинском учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;

граждане, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

граждане, достигшие 27-летнего возраста, но не были взяты на воинский учет военнообязанных в связи с уклонением от выполнения воинского долга.

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