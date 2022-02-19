Укрпочта влипла в скандал: выгоняет сотрудников с работы за непроданные конфеты

/ УНИАН

Компания Укпрочта применяет меры (вплоть до увольнения) против своих сотрудников, которые не справляются с планом реализации сладостей.

"В отделении Укрпочты узнал, что работники имеют план по продаже сладостей. Если не выполняют, то есть негативные последствия, поэтому работники должны сами покупать сладости для плана", - рассказал адвокат Клим Братковский.

Отметим, что глава Укрпочты Игорь Смелянский подтвердил слова адвоката. Он считает это нормальной практикой, применяемой не только в вверенном ему ведомстве, но и во многих других компаниях. Мол, такая практика в мире распространена, и ничего неестественного в этом нет.

По словам руководителя компании, сладости входят в так называемую "прикассовую" группу товаров. Такие продажи практикуются во всем мире. Сотрудники почты, выполнившие план по продаже конфет, получают проценты из заработанных денег. По каждой операции им идет на счет 7,5% от стоимости проданного. По словам Смилянского, годовой объем такой торговли сейчас составляет 1 млрд. гривен. Прибыль от торговли идет на зарплату работникам Укрпочты.

Вместе с тем, опасаясь потерять рабочее место, сотрудники Укрпочты вынуждены сами у себя покупать конфеты, чтобы выполнить план и остаться на работе.

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"Куча людей хочет просто получать зарплату. И чтобы их не трогали", - ответил Смелянский на публикацию Братковского.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести новые правила на рынке почтовых отправлений, в частности вероятно урегулирование ситуации в сфере почтовых посылок.

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