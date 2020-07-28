Стало известно, кто претендует на должность главы Укрзализныци: названы фамилии кандидатов

Новый руководитель Укрзализныци может быть назначен уже через три недели / cfts.org.ua

Государственное предприятие Укрзализныця, которое после отставки в январе текущего года Евгения Кравцова временно возглавляет Иван Юрик, может обзавестись новым руководителем уже через несколько недель. Среди них четыре гражданина Украины и иностранцы – Якуб Карновски и Владимир Владимиров.

Об этом говорится в материале издания Европейская правда.

Победитель конкурса будет выявлен в процессе проведения интервью. После этого его кандидатуру утвердит Набсовет и главный акционер предприятия – Кабинет министров Украины.

Ориентировочно, новый глава Укрзализныци возглавит предприятие через три недели.

Главные кандидаты на пост главы Укрзализныци

Якуб Карновски

В данный момент Карновски входит в состав наблюдательного совета Укрпочты. Был главой Польской железной дороги в 2012-2015 годах. Ранее Карновски трудился в сфере финансов. Гражданин Польши.

Петр Чернышов

В 1990 году начал карьеру в международной компании АВВ, сфера деятельности которой – электротехника. Позже возглавил подразделение Carlsberg в Украине. В июне 2014 года стал президентом компании Киевстар, однако спустя четыре года менеджера уволили. Предположительно, из-за критики президента Петра Порошенко.

Иван Юрик

В период с июня 2018 года по июнь 2019 года входил в состав набсовета Укрзализныци. После этого стал членом правления УЗ. Работал в министерстве финансов Украины и Офисе привлечения инвестиций. В последнее время исполняет обязанности главы правления УЗ.

Владимир Владимиров

Пять лет был главой Болгарской железной дороги. Сделал предприятие прибыльным. На посту главы Укрзализныци обещает использовать свой опыт на благо украинского предприятия и провести реформу железнодорожной сферы. Гражданин Болгарии.

Владимир Жмак

Член набсовета аэропорта Борисполя. Соратник Саакашвили – в 2015-2016 годах работал замглавы Одесской обладминистрации. Был топ-менеджером компании ТНК-ВР, одной из лидеров на мировом рынке добычи нефти. Также Жмак работал советником президента компании Киевстар и в течение 7 лет находился в составе наблюдательного совета компании.

Александр Перцовский

В данный момент занимает должность заместителя директора Укрпочты. Ранее пытался возглавить Укрпочту, однако занял лишь второе место в конкурсе. Был топ-менеджером компании DHL в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет опыт работы в сферах логистики, ритейла, фармацевтики и автоиндустрии в различных странах.

Напомним, в мае на предприятии Укрзализныця сделали заявление об огромных долгах, вследствие чего в ГП обещали сократить количество электричек.