Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне

Укрзализныця возобновила посадку в городах красной зоны карантина / УНИАН

Укрзализныця возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина, из-за угрозы распространения опасного коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 22 сентября.

Теперь пассажиры смогут купить билеты из указанных станций на поезда сообщением:

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№774 / 773 Киев - Шостка;

№779 / 780 Сумы - Киев, Винница;

№786 / 785 Киев - Шостка;

Решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.