Укрзализныця возобновила посадку пассажиров в "красной" зоне

Пассажиры вновь смогут купить билеты до Носовки и Нежина.
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в "красной" зоне карантина, из-за угрозы распространения опасного коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 22 сентября.
Теперь пассажиры смогут купить билеты из указанных станций на поезда сообщением:
- №45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
- №774 / 773 Киев - Шостка;
- №779 / 780 Сумы - Киев, Винница;
- №786 / 785 Киев - Шостка;
Решение о возобновлении посадки пассажиров связано с решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС от 21 сентября.
- Как сообщал Главред, с понедельника, 14 сентября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с шести железнодорожных станций. Ограничение было принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
- Напомним, ранее поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.
- Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.
Автор: Екатерина Трохимчук