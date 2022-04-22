Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар

Защитникам Украины передали крутой американский спортивный автомобиль.
Украинским военным, которые уничтожили российский крейсер Москва, подарили американский спортивный автомобиль Dodge Challenger.
Как сообщает ресурс Минобороны Аrmyinform, машину бойцам ВСУ передал в знак благодарности президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.
"Вот такие обычные ребята, наши защитники, которые отправили проклятый корабль для создания нового дома черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал машину. По полю на ней не проехать, но жажду победы она значительно усиливает", – отметил Виктор Берестенко.
Как подчеркнул бизнесмен, таких героев у нас достаточно, у каждого свой фронт. "Верим в ВСУ и народ Украины, делаем все для победы", – добавил он.
На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.
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