Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар

Бойцам ВСУ подарили крутое американское авто / Armyinform.com.ua

Украинским военным, которые уничтожили российский крейсер Москва, подарили американский спортивный автомобиль Dodge Challenger.

Как сообщает ресурс Минобороны Аrmyinform, машину бойцам ВСУ передал в знак благодарности президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

"Вот такие обычные ребята, наши защитники, которые отправили проклятый корабль для создания нового дома черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал машину. По полю на ней не проехать, но жажду победы она значительно усиливает", – отметил Виктор Берестенко.

Как подчеркнул бизнесмен, таких героев у нас достаточно, у каждого свой фронт. "Верим в ВСУ и народ Украины, делаем все для победы", – добавил он.

/ Armyinform.com.ua

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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