"Употребляют наркотики?": в ЕП резко прошлись по Арахамии, призывавшему "не паниковать"

Виола фон Крамон-Таубадель отреагировала на высказывания украинских политиков о нагнетании ситуации вокруг Украины.
Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель резко отреагировала на высказывания украинских политиков о нагнетании ситуации вокруг Украины.
В своем Twitter она прокомментировала слова председателя парламентской фракции Слуга народа Давида Арахимии о том, что Запад и США "сеют панику" по поводу рисков полномасштабного наступления российской армии на Украину.
Немецкий политик поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики.
"Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?", - написала она.
Отметим, что ранее Арахамия заявил, что США и Запад сеют панику своими заявлениями по поводу вероятного вторжения России в Украину.
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Ранее сообщалось о том, что между администрациями президента США Джо Байдена и украинского главы государства Владимира Зеленского нарастает напряженность из-за трактовки ситуации с возможным военным вторжением РФ в Украину. В Киеве считают, что Украину используют как пешку в противостоянии Вашингтона с Москвой и требуют более серьезной поддержки. Байден и его советники раздражены заявлениями Зеленского, который "преуменьшает" вероятность прямой агрессии России.
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