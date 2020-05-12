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У Зеленского ошарашили заявлением об онлайн-уроках

12 мая 2020, 20:38

У президента полюбили школу онлайн и мечтают продлить этот формат на весь учебный год.

школа
В Минобразования хотят продлить онлайн уроки на весь учебный год / Фото: УНИАН

Проект "Всеукраинская школа онлайн" для учеников 1-11 классов, который ввели во время пандемии коронавируса и карантина, в Офисе президента намерены расширить на весь учебный год.

Как заявил в интервью Интерфакс-Украина заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк, если проект продолжат, у властей будет больше времени, чтобы сделать его "более вдумчиво".

"Я считаю, что мы обязательно обязательно должны его продолжить. Нужно сделать полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Конечно у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", - сказал Костюк.

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При этом в Офисе президента считают, что будет сложно создать отдельный телеканал для проекта, но материалы будут размещать на Youtube-канале Министерства образования и науки.

"Опять же, это полноценно не заменит школу, которую будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Или - ты пропустил тему, или что-то не понял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать", - сказал он.

По мнению Костюка, проект также может быть полезен и для других учителей, поскольку они будут смотреть на коллег и черпать что-то новое в подходах к учебному процессу.

Ранее Главред писал, что внешнее независимое оценивание (ВНО) планируют провести в период с 25 июня по 17 июля, сообщила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Также напомним, Министерство образования и науки перенесло на месяц сроки вступительной кампании в Украине.

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