"Усилим ВМС": в Минобороны заинтриговали созданием "москитного" флота

Украина создает новый флот / Facebook

Министр обороны Андрей Таран заявил о создании в Украине "москитного" флота. Об этом он сообщил во время конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье", которая на данный момент проходит в Вильнюсе (Литва).

"Прямо сейчас мы создаем так называемый "москитный" флот. То, что мы пытаемся сделать, - это дать этим "москитами", так сказать, современные боевые возможности. То есть, я хотел бы видеть, по крайней мере, в следующем году противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих мелких кораблях", - сказал министр.

По его словам, Украина не имеет "настоящего оружия, которое может остановить нападение с моря, вторжение с моря".

"Но очень скоро, я уверен в этом, не позднее, чем в следующем году, у нас будет, с помощью, конечно, Соединенных Штатов, Великобритании ... несколько малых кораблей "москитного" флота. Но с настоящими боевыми возможностями, вооруженных современными противокорабельными ракетами, средствами электронной борьбы, которые позволят нам создать определенную угрозу для российских военно-морских сил", - отметил Таран и добавил, что Украина уже работает в этом направлении.

"Скажем, в этом году ... я подписал приказ о вооружении Военно-морских сил новой противокорабельной ракетной системой, которая будет базироваться на суше", - отметил министр.

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Читайте такжеКонтрудар Украины и НАТО по России в Черном море: в ВМС сделали предупреждение МосквеКроме этого, он заявил, что государство готовит новые лопасти для боевых вертолетов, которые будут вооружены новыми противокорабельными ракетами.

Что известно о данной инициативе:

21 июня Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей. Причем, как в Украине, так и в Великобритании. А также реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз для ВМС Украины.

Что собой являет москитный флот:

Это - совокупность быстроходных и маневренных малых боевых кораблей: торпедных, сторожевых, ракетных, и катеров.

Концепция хорошо продемонстрировала себя в Персидском заливе, где малые катера нанесли значительные повреждения намного большим кораблям.