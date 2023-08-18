"Уже можно экспериментировать": эксперт спрогнозировал, сколько еще простоит Крымский мост

Как только произойдет прорыв второй линии обороны оккупантов, "можно будет говорить, что на железнодорожной части Крымского моста может что-то произойти".

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Александр Коваленко спрогнозировал, сколько еще простоит Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: Telegram, Facebook Александра Коваленко

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко спрогнозировал, как долго может еще просуществовать Крымский мост.

"На самом деле это так непредсказуемо. Возможно, это произойдет в ближайшее время – все зависит от ситуации на фронте. Уже сейчас мы могли бы поэкспериментировать относительно Крымского моста с использованием тех же крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, почему бы и нет", - сказал он во время чата на Главреде .

При этом Коваленко уточнил, что сейчас расстояние до Крымского моста - максимальное с учетом возможностей по дальности полета Storm Shadow и SCALP-EG. Кроме того, стоит учитывать буфер безопасности для носителя.

"Ведь когда носитель производит пуск ракеты, должен быть буфер безопасности, чтобы не попасть в зону действия российской ПВО возле линии соприкосновения, а также чтобы обезопасить себя от атак со стороны российских истребителей, которые могут использовать ракетные комплексы большого радиуса действия. С учетом этого буфера безопасности и доступных нам локаций для запуска это почти максимальные возможности этих ракет. Поэтому, на мой взгляд, экспериментировать можно, но не факт, что это будет эффективно", - объяснил Коваленко.

По его словам, как только произойдет прорыв второй линии обороны российских оккупантов и ВСУ отбросят их хотя бы к Токмаку, "можно будет говорить о том, что на железнодорожной части Крымского моста может что-то произойти – что-то может прилететь уже с воздуха, а не приплыть с моря".

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Атаки на Крымский мост

12 августа в Сети появились фото и видео окутанного в дыму Крымского моста. Сообщалось о взрывах и работе российской ПВО.

Оккупанты перекрывали транспортное движение, а гауляйтер Крыма Сергей Аксенов пожаловался на ракетную атаку. Все ракеты были якобы сбиты.

Утверждалось, что дым над мостом - это "завеса". В то же время пользователи справедливо отмечали, что вместе с белого цвета "завесой" над объектом поднимался и темный столб дыма.

14 августа в Сети появились новые фото Крымского моста. На объекте все еще наблюдаются большие повреждения, как бы их не пытались скрыть.

Последний раз Крымский мост атаковали неизвестные беспилотники 17 июля. Тогда взрывом была повреждена одна опора и автополотно. Движение осуществлялось реверсивным образом.

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