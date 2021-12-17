"В 5-50 раз запасы меньше, чем нужно": в СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС

В СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС / УНИАН

СБУ направила в Кабинет министров Украины отчет, согласно которому на некоторых теплогенерирующих предприятиях запасы каменного угля достигли критически низкой отметки. Об этом сообщает портал Зеркало недели.

В спецслужбе сообщают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года на складах находится 486,2 тысячи тонн угля (при плановом накоплении 2632,7 тысячи тонн).

Самая критическая ситуация сложилась на таких предприятиях:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля;

Луганская ТЭС имеет вчетверо раза меньше минимально необходимых запасов;

Черниговская ТЭЦ — запасы впятеро ниже нормы;

Дарницкая ТЭЦ вообще осталась без угля.

СБУ предупредила правительство, что отключение отопления практически гарантированно приведет к чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти.

Читайте такжеУкраину накрыл острый дефицит угля и газа: стране грозят веерные отключения света

Реклама

Напомним, ранее заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.