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"В 5-50 раз запасы меньше, чем нужно": в СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС

17 декабря 2021, 13:20

В спецслужбе сообщают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года на складах находится 486,2 тысячи тонн угля (при плановом накоплении 2632,7 тысячи тонн).

уголь, Триполье, ТЭС
В СБУ предупредили о критической нехватке угля для ТЭС / УНИАН

СБУ направила в Кабинет министров Украины отчет, согласно которому на некоторых теплогенерирующих предприятиях запасы каменного угля достигли критически низкой отметки. Об этом сообщает портал Зеркало недели.

В спецслужбе сообщают, что по состоянию на 1 декабря 2021 года на складах находится 486,2 тысячи тонн угля (при плановом накоплении 2632,7 тысячи тонн).

Самая критическая ситуация сложилась на таких предприятиях:

  • Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля;
  • Луганская ТЭС имеет вчетверо раза меньше минимально необходимых запасов;
  • Черниговская ТЭЦ — запасы впятеро ниже нормы;
  • Дарницкая ТЭЦ вообще осталась без угля.

СБУ предупредила правительство, что отключение отопления практически гарантированно приведет к чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти.

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Напомним, ранее заместитель министра энергетики Максим Немчинов ранее заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

Кроме того, по сведениям Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций, опустились ниже отметки 500 тысяч тонн.

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