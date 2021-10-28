"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине / Reuters

Инфекционист Михаил Ричняк в интервью для Главреда рассказал, что ситуация с коронавирусом в Украине только усугубилась и пациенты чаще попадают в больницу с осложнениями.

"Люди попадают в больницу в состоянии бешеной интоксикации, потому что их очень долго лечат дома", - говорит врач.

По словам медика, семейные врачи назначают им лечение, или же люди сами не хотят идти на госпитализацию.

"Уже пока у людей не начинаются проблемы с сатурацией - их, как правило, уже привозят с сатурацией у 60-80% в кислородозависимом состоянии. То есть на этой волне люди стали более зависимыми от кислорода", - отметил медик.

Читайте полное интервью для Главреда инфекциониста Михаила Ричняка.

Реклама

Ранее сообщали, что в одесском районе Слободка в больнице не хватает кислорода для больных коронавирусом COVID-19.

По данным журналистов, пациентов экстренно перевели з одной клиники в другую (из отделения Областного центра социально значимых болезней, который расположенный на улице имени Михновского, в другой стационар ‒ на улицу имени Ядова).

Читайте также"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин утверждал, что власти прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.