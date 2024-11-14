'В целом 10 пунктов': Зеленский сказал, когда представит внутренний 'план победы'

Украина продолжает работать для подготовки внутреннего Плана устойчивости, рассказал президент.

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Украина продолжает работать над подготовкой внутреннего Плана устойчивости / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского

Главное из заявления:

План устойчивости включает 10 пунктов

Его представят на следующей неделе

Под каждый пункт будет подготовлен документ с приложениями

План устойчивости должен обеспечить выносливость Украины в условиях войны. Он содержит 10 пунктов, которые представят на следующей неделе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе, и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово. То, как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа", - подчеркнул глава государства. видео дня

По его словам, сегодня проработали несколько пунктов, и в частности - культурный суверенитет. Зеленский отметил необходимость объединения культурного сообщества для создания украинского контента, который станет важным элементом связи Украины с глобальным миром.

"Бывают вещи, которые не способны донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом - это инструмент, который работает одинаково ради человечности в разных частях мира. Мы должны уделить этому значительно больше государственного внимания, и это будет", - добавил он.

Зеленский отметил, что в рамках этого плана будет уделено внимание безопасности в стране. В сотрудничестве с МВД и СБУ уже есть наработки по безопасности каждой области и общины. Кроме того, проработаны пункты, касающиеся энергетической безопасности и производства оружия: как национального, так и в сотрудничестве с международными партнерами.

Президент Украины также заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. По его словам, украинские защитники сработали "очень эффективно" на Купянском направлении.

"Не только Донетчина - еще Купянское направление, наши воины там сработали очень эффективно. Я благодарен всем за стойкость. Южные направления. Курская операция. Горжусь всеми нашими людьми, каждым подразделением, которое держит позиции и обеспечивает Украине возможность убеждать мир. Убеждать, что люди должны выиграть. Именно то, ради чего бьется Украина", - сказал Зеленский.

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, накануне Зеленский заявил об активной работе над внутренним планом устойчивости Украины, который будет дополнять план победы. По его словам провели совещания с чиновниками, руководителями государственных компаний, Офисом Президента и секретарем СНБО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры с Россией, но с позиции силы. Для этого Альянс будет продолжать оказывать военную помощь.

Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией только через принуждение к миру на основе международного права, а не путем мирного соглашения. По его словам, переговоры должны обеспечить, что РФ ответит за преступления и не останется на оккупированных территориях.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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