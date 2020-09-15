УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе

15 сентября 2020, 18:36

Речь идет о громадах, граждане которых не смогут проголосовать в октябре.

Выборы
Выборы в некоторых громадах Донбасса не состоятся / УНИАН

В Центральной избирательной комиссии заявили, что, возможно, в марте состояться выборы в громадах Донбасса, в которых в октябре не откроют для избирателей предвыборные участки.

"Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - цитирует УНИАН председателя ЦИК Олега Диденко.

По словам главы Центризбиркома, сейчас избирательный процесс остановить уже невозможно. Он добавил, что повлиять на ситуацию не сможет даже суд.

Диденко подчеркнул, что закон позволяет остановить в стране избирательный процесс на определенных территориях исключительно при условии введения чрезвычайного или военного положения.

Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах – Козак

Почему на Донбассе не будет выборов?

ЦИК определила список территориальных громад на Донбассе, где невозможно провести местные выборы. В Луганской области таких – 8, в Донецкой – 10. Люди не смогут прийти на избирательные участки в городе Северодонецке, а также в других общинах двух областей, а именно – в городах Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная, Счастье. Данное решение означает, что там и дальше будут действовать военно-гражданские администрации, введенные еще 2015 году. Это временные государственные органы в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Они исполняют основные функции местных советов и исполнительных органов власти.

Местные выборы на Донбассе:

новости Украины новости Донбасса выборы в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

19:00
"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы
18:57
Близкий к ДТЭК Ахметова депутат требует уволить главу НКРЭКУ
18:48
"Позорище, фальшь, лицемерие": Волочкова накинулась на бывшего из-за свадьбы
18:36
В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе
18:27
Зеленский рассказал, чего ждет от покушения на Навального Видео
18:15
Дело Новака: у бывшего экс-главы Автодора нашли громадные тайники с деньгами
18:14
Названо лучшее итальянское фраголино новости компании
18:05
Участница Танців з зірками 2020 задумалась об уходе с шоу Видео
17:44
В Ивано-Франковске открывают школы и сады, вопреки "красной зоне" Видео
17:25
Мандалорец 2: появился первый официальный трейлер сериала Видео
17:02
Михаилу Ефремову нашли нового адвоката
16:58
Венедиктова высказалась о деле боевиков ЧВК Вагнера Видео
16:46
В Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального Видео
16:43
Фрукты, которые заставят вас похудеть: диетологи представили список Видео
16:13
Телеведущий стал ледибоем и рассказал об успехе у мужчин
16:11
Переболевшие Covid-19 остаются заразными - вирусолог Видео
15:47
Больше не хозяин: эксперт оценил жесты Лукашенко на встрече с Путиным
15:44
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
15:40
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
15:35
Зеленский оценил начало диалога с Путиным и рассказал о договоренностях Видео
15:27
Участница Танці з зірками объявила, что переболела коронавирусом
15:22
Возле Шумов на Донбассе подорвались военные Видео
14:55
Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт
14:43
Jerry Heil представила клип #Бомба_ракета_пушка_граната, снятый в супермаркете Видео
14:42
Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины Видео
14:32
Когда ударят заморозки: украинцев напугали резким снижением температуры Видео
14:10
В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте Видео
13:56
В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности Видео
13:47
Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции Видео
13:34
Путин отказался от встречи с Навальным Видео
13:31
У Лукашенко признались, в каком случае используют армию
13:18
Голливудские кинохиты зазвучат на украинском на sweet.tv новости компании
13:11
Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси Видео
13:01
Путин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агронома мнение
13:00
Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы Видео
12:50
Кулеба рассказал, угрожает ли что-либо безвизовому режиму Украины и ЕС
12:43
ЕС объявил Лукашенко нелегитимным: что ждет Беларусь Видео
12:34
У мэра Харькова Кернеса подтвердили коронавирус Видео
12:29
Харламов в озвучке и новые персонажи - подробности перезапуска "Ну, погоди"
12:17
Зеленский рассказал, почему в ОРДЛО произойдут массовые беспорядки
12:13
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
12:03
В России заявили, что запасы Новичка уничтожены и Навального нечем было отравить Видео
12:00
Жадан і Собаки совместно выпустили новый хит "Вова" Видео
11:59
"Дистанционка" из-за Covid-19: Шкарлет рассказал, к чему готовиться школьникам Видео
11:58
Диабет: как снизить сахар с помощью упражнений Видео
11:43
Журналисты нашли у Пальчевского российский бизнес и связи с оккупантами
11:26
"Гаага близко": в белорусской оппозиции рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
11:20
Россия приблизила Украину к прямым переговорам с ОРДЛО - Марчук Видео
11:19
Как снова почувствовать счастье: психологи указали на 10 способов Видео
11:19
Коронавирус в Киеве - новый антирекорд по смертям от Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять