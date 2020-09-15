В ЦИК озвучили предварительную дату выборов на Донбассе

Выборы в некоторых громадах Донбасса не состоятся / УНИАН

В Центральной избирательной комиссии заявили, что, возможно, в марте состояться выборы в громадах Донбасса, в которых в октябре не откроют для избирателей предвыборные участки.

"Первые выборы можно проводить два раза в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обратиться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу безопасности на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены", - цитирует УНИАН председателя ЦИК Олега Диденко.

По словам главы Центризбиркома, сейчас избирательный процесс остановить уже невозможно. Он добавил, что повлиять на ситуацию не сможет даже суд.

Диденко подчеркнул, что закон позволяет остановить в стране избирательный процесс на определенных территориях исключительно при условии введения чрезвычайного или военного положения.

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Почему на Донбассе не будет выборов?

ЦИК определила список территориальных громад на Донбассе, где невозможно провести местные выборы. В Луганской области таких – 8, в Донецкой – 10. Люди не смогут прийти на избирательные участки в городе Северодонецке, а также в других общинах двух областей, а именно – в городах Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецк, Станица-Луганская, Попасная, Счастье. Данное решение означает, что там и дальше будут действовать военно-гражданские администрации, введенные еще 2015 году. Это временные государственные органы в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Они исполняют основные функции местных советов и исполнительных органов власти.

Местные выборы на Донбассе: