В Днепре коп устроил стрельбу в начальника охраны кафе / УНИАН

Сотруднику-инспектору патрульной полиции города Днепр сообщили о подозрении в хулиганстве с применением огнестрельного оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследования. Кроме того, решением Полтавского райсуда полицейского заключили под стражу. Правоохранитель является одним из участников конфликта со стрельбой, который на днях произошел в одном из развлекательных заведений Днепра. Ссора случилась между начальником службы охраны и посетителями, среди которых был и инспектор патрульной полиции.

Также сообщается, что полицейский вместе со своим приятелем (будучи в состоянии алкогольного опьянения) сперва избил начальника охраны, а после этого несколько раз в него выстрелил.

В результате драки работник заведения получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас он находится в медучреждении с многочисленными травмами.

Подозреваемому полицейскому грозит до семи лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее Главред сообщал: